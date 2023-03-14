"Спартак" и "Урал" сыграли вничью в Кубке России по футболу

Первый матч полуфинала "пути РПЛ" Кубка России длся "Спартака" и "Урала" закончился вничью. Игра закончилась со счетом 1:1, благодаря Квинси Промесу от московского клуба и Юрию Железнову от екатеринбургского.
Ответный матч пройдёт в Екатеринбурге 5 апреля.
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