"Спартак" и "Урал" сыграли вничью в Кубке России по футболу

Первый матч полуфинала "пути РПЛ" Кубка России длся "Спартака" и "Урала" закончился вничью. Игра закончилась со счетом 1:1, благодаря Квинси Промесу от московского клуба и Юрию Железнову от екатеринбургского.

Ответный матч пройдёт в Екатеринбурге 5 апреля.