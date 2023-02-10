Победу в матче третьего тура Зимнего кубка Российской премьер-лиги одержали футболисты московского "Спартака". Игра состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и закончилась со счётом 2:0. Победу "Спартаку" принесли голы Михаила Игнатова (28-я минута) и Бальде Кейта (40).
На данный момент, в тройку лидеров вошли "Спартак" (1 место), "Краснодар" (2 место) и "Сочи (3 место).
Зимний Кубок РПЛ завершится 11 февраля матчем "Краснодар" - "Ростов".
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