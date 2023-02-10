Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.02.2023 : 72,7923
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.02.2023 : 78,0542
  1. Главная
  2. Спорт
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 21:19

"Спартак" выиграл Зимний кубок РПЛ в ОАЭ

Победу в матче третьего тура Зимнего кубка Российской премьер-лиги одержали футболисты московского "Спартака". Игра состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и закончилась со счётом 2:0. Победу "Спартаку" принесли голы Михаила Игнатова (28-я минута) и Бальде Кейта (40).

На данный момент, в тройку лидеров вошли "Спартак" (1 место), "Краснодар" (2 место) и "Сочи (3 место).

Зимний Кубок РПЛ завершится 11 февраля матчем "Краснодар" - "Ростов".

Мир

Китай получил первую за два года партию австралийского угля

По данным газеты Global Times, полезное ископаемое планируют поставлять на местное предприятие Baosteel, крупнейший в мире производитель стали

Читать полностью

Politico: ФБР проводит обыск в доме Пенса

Органы внутренней разведки, с согласия политика, проверяют, не остались ли у него дома секретные материалы

Читать полностью

Общество

Фильмы и сериалы Disney покинут российский онлайн-кинотеатр

Любители мультфильмов и семейного кино в РФ останутся без таких кинокартин, как "Король Лев", "Холодное сердце", "Зверополис", "Энканто", "Душа", "Круэлла"

Читать полностью

Губернатор Кузбасса открыл новую многопрофильную больницу, строительство которой началось около 30 лет назад

В создании медцентра было вложено около 3 млрд рублей из бюджетов всех уровней, для учреждения также закупили свыше 5,7 тыс. единиц оборудования

Читать полностью

Новости