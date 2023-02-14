Гостевой матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошел между "Спартаком" и "Динамо", в котором последние одержали победу со счетом 3:2. Встреча состоялась на арене "Мегаспорт".
Дмитрий Рашевский (9 минута), Владислав Колода (30 минута) и Якоб Лилья (57 минута) - спортсмены, которые забросили шайбы и тем самым принесли триумф команде.
Напомним, что красно-белая команда в третий раз за текущий сезон КХЛ обыграла бело-голубых противников.
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