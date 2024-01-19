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  • Опубликована сегодня в 19:52

"Зенит" боится "Спартака", — заявил Ари

Некогда атакующий "Краснодара" и сборной России Ари, также известный по выступлениям за московский "Спартак", в беседе с Sport24 выразил свое несогласие с оскорбительным жестом генерального директора "Зенита" Александра Медведева в сторону красно-белых, который был продемонстрирован в одном из видеороликов на официальном YouTube-канале клуба.

По его мнению, такие действия свидетельствуют о комплексах команды из Санкт-Петербурга.

"Хотя жест Медведева в адрес 'Спартака' был провокацией, в мире футбола я видел и более острые моменты. Такие эмоции со стороны руководства 'Зенита' указывают на то, что 'Спартак' вызывает у них интерес. Матчи между этими командами — это нечто принципиальное в российском футболе", — отметил Ари.

После завершения 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков. В 18-м туре под руководством Гильермо Абаскаля подопечные одержали убедительную победу над "Крыльями Советов" со счетом 3:0.

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