"Спартак" рассматривает возможность приобретения футболиста из "Милана"

Московский клуб "Спартак" проявляет интерес к хавбеку "Милана" Раде Круничу, согласно информации итальянского онлайн-портала Calciomercato.

По данным источника, российская команда готова предложить "россонери" €5 миллионов плюс бонусы за услуги игрока.

В текущем сезоне 30-летний футболист из сборной Боснии и Герцеговины провел 14 матчей за "Милан", но не отличился забитыми мячами. Контракт Крунича с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 18 туров РПЛ "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. "Краснодар" является лидером РПЛ, набрав 38 очков перед зимним перерывом. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича победили ЦСКА со счетом 1:0. "Зенит" занимает вторую строчку, отстающий на два очка, и тройку замыкает "Динамо" с 32 очками.

В первом официальном матче 2024 года "Спартак" сыграет против петербургского "Зенита".