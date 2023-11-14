Крайне правая партия "Вокс" подает иск в Верховный суд Испании против закона об амнистии каталонских сепаратистов

Крайне правая партия "Вокс" направила иск в Верховный суд Испании, направленный против исполняющего обязанности главы правительства и лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса в связи с законом об амнистии сторонников каталонской независимости.

Согласно сообщению партии в социальных сетях, иск также касается экс-лидера региона Карлеса Пучдемона, который руководил правительством в период проведения незаконного референдума о независимости в 2017 году и находится в Бельгии, где идут процессы по его возможной экстрадиции.

"Вокс" также запросила приостановку запланированных на 15-16 ноября дебатов в Конгрессе депутатов относительно кандидатуры Санчеса на должность премьера. Этот ход предпринят перед предстоящим голосованием, на котором ожидается, что Санчес будет переизбран главой испанского правительства.

В ходе этого голосования ИСРП зарегистрировала инициативу об амнистии более 300 участников каталонского сепаратистского движения, вызвавшую критику правых политических сил в Испании и приведшую к массовым акциям протеста.