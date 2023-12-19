Посол России в Испании заявил о финансовых потерях из-за отсутствия российских туристов

Российский посол в Мадриде, Юрий Клименко, заявил, что за 2022 год Испания понесла финансовые убытки в размере около двух миллиардов евро из-за отсутствия туристов из России.

Он подчеркнул, что текущими популярными направлениями для российских туристов стали Турция, Таиланд и Египет, при этом влияние оказали европейские санкции и закрытие воздушных границ.

Посол отметил, что российские туристы традиционно вносили существенный вклад в испанскую экономику и что потери составили более 1,8 миллиарда евро только за 2022 год. Этот финансовый убыток стал следствием недостатка туристов из России, что повлекло за собой серьезные последствия, сообщает Вечерняя Москва.