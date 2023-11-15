Испанские ученые обнаружили общие черты характера у людей, достигших столетнего возраста

Испанские исследователи выявили общие черты характера, присущие тем, кто дожил до столетия. Данные исследования опубликованы в Journal of Happiness Studies.

Проведенное в Испании исследование, в котором участвовали 14 000 человек, позволило выявить наиболее распространенные черты личности у столетних людей. Эти результаты предоставляют ценную информацию о том, что может быть ключом к здоровому и продолжительному существованию.

Согласно статистике, основной чертой, выделяющей долгожителей, является любознательность. Это качество проявляется как у женщин, так и у мужчин, переживших столетие. Интерес к окружающему миру, стремление к изучению нового и открытию неизведанных областей помогают сохранять активность и оставаться молодыми душой.

Помимо любознательности, важными чертами личности, выявленными в ходе исследования, являются чувство юмора, вера, смелость, отзывчивость и жизнерадостность. Эти качества помогают столетним людям поддерживать позитивный настрой и наслаждаться всеми радостями жизни, несмотря на возраст и возможные трудности.

Опрос также показал, что долгожители уделяют внимание постоянному самосовершенствованию и приобретению новых навыков. Возможность постоянно развиваться и учиться чему-то новому делает людей старше ста лет впечатляющими.

Стоит отметить, что чтение и путешествия играют важную роль в жизни долгожителей. Чтение обогащает их ум, открывает новые миры и поддерживает умственную активность. Путешествия, в свою очередь, предоставляют возможность погружаться в различные культуры, наслаждаться новой атмосферой и радоваться прекрасным моментам жизни.