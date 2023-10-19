И.о. министра Испании обвинила страну и Евросоюз в подчиненности США во внешней политике

И.о. министра по социальным правам Испании, Ионе Беларра, выразила мнение, что Испания и Евросоюз следуют указаниям Соединенных Штатов в своей внешней политике. Политик, являющийся генсеком левой партии "Подемос", в коалиционном правительстве Испании, заявила, что Мадрид и Брюссель не имеют автономии в формировании своей внешней политики и действуют под влиянием США, которые являются главными союзниками Израиля. Беларра также выразила мнение, что удар по больнице в Газе был нанесен Израилем.
Ранее Израильское посольство в Мадриде выразило свое недовольство позицией некоторых членов испанского правительства. И.о. премьера Испании, лидер Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес, осудил атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль и подчеркнул право еврейского государства на самооборону в соответствии с международным и гуманитарным правом.
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