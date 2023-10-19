Испания усиливает охрану 10 диппредставительств на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке

Испанские власти приняли решение усилить охрану дипломатических представительств 10 стран в Испании из-за увеличившегося риска возможных терактов после нападений на Израиль на Ближнем Востоке.
Среди посольств, которые получили дополнительные меры безопасности, включены Великобритания, Дания, Израиль, Иордания, Ливан, Палестина, США, Турция, Франция и Швеция. Эта инициатива приходит на фоне объявленного четвертого уровня террористической угрозы в Испании.
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И.о. министра Испании обвинила страну и Евросоюз в подчиненности США во внешней политике
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