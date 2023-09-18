Отельеры Испании массово продают свои отели

После успешного сезона 2023 года, отельеры в популярной среди россиян стране, Испании, столкнулись с растущей нестабильностью, и многие из них начали активно продавать свои отели. Испанская пресса, ссылаясь на исследование портала недвижимости Idealista, сообщила, что число отелей, выставленных на продажу в Испании, значительно возросло и достигло 1346. Исследователи отмечают, что это число в трое превышает уровень 2021 года и увеличилось на 27% по сравнению с 2022 годом, сообщает "Турпром".
Что делает эту ситуацию интересной, так это то, что она развивается на фоне успешного туристического сезона. Туристический сектор ЕС, который пострадал от эпидемии, восстановился в этом году и даже превысил показатели до начала пандемии. В первой половине 2023 года количество мест размещения в туристических объектах ЕС достигло самого высокого уровня за последние 10 лет.
Однако испанские отели продолжают продаваться. В середине лета и в конце августа, отели были выставлены на продажу во всех испанских провинциях, особенно в прибрежных районах. Эксперты утверждают, что основной причиной этого решения инвесторов и операторов отелей являются долги, накопленные в период пандемии.
Однако стоит отметить, что, несмотря на продажи, доходы от туризма в Испании остаются в чужих руках, так как множество испанских отелей приобретают инвестиционные фонды из США, Катара и других стран.
Чарльстон: В США исчез самолет-невидимка F-35B
В США сейчас активно проводятся поиски "стелс"-истребителя F-35B после произошедшей аварии в Южной Каролине, в результате которой пилот был вынужден катапультироваться.
Канаан: Сегодня состоится обмен заключенными между Ираном и США
Сегодня стало известно, что Иран и США проведут обмен заключенными
Telegraph: 13,8 миллиона фунтов стерлингов потратят на поддержку ЛГБТ в Великобритании
Национальная служба здравоохранения Великобритании приняла решение выделить значительные средства на создание трех новых департаментов, придерживаясь принципов равенства и уважения к ЛГБТ, несмотря на критику за возможное расточительство
В Ливане рассмотрят иск против японских топ-менеджеров Nissan
Ливанская прокуратура начнет рассмотрение судебного иска Карлоса Гона, бывшего руководителя автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi, против японских топ-менеджеров Nissan