Отельеры Испании массово продают свои отели

После успешного сезона 2023 года, отельеры в популярной среди россиян стране, Испании, столкнулись с растущей нестабильностью, и многие из них начали активно продавать свои отели. Испанская пресса, ссылаясь на исследование портала недвижимости Idealista, сообщила, что число отелей, выставленных на продажу в Испании, значительно возросло и достигло 1346. Исследователи отмечают, что это число в трое превышает уровень 2021 года и увеличилось на 27% по сравнению с 2022 годом, сообщает "Турпром".

Что делает эту ситуацию интересной, так это то, что она развивается на фоне успешного туристического сезона. Туристический сектор ЕС, который пострадал от эпидемии, восстановился в этом году и даже превысил показатели до начала пандемии. В первой половине 2023 года количество мест размещения в туристических объектах ЕС достигло самого высокого уровня за последние 10 лет.

Однако испанские отели продолжают продаваться. В середине лета и в конце августа, отели были выставлены на продажу во всех испанских провинциях, особенно в прибрежных районах. Эксперты утверждают, что основной причиной этого решения инвесторов и операторов отелей являются долги, накопленные в период пандемии.

Однако стоит отметить, что, несмотря на продажи, доходы от туризма в Испании остаются в чужих руках, так как множество испанских отелей приобретают инвестиционные фонды из США, Катара и других стран.