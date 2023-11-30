О вспышке активности метеорного потока 2 декабря предупредил астроном Денисенко

Российский астроном Денис Денисенко, который первым обнаружил более двухсот переменных звезд и двадцать сверхновых, поделился информацией о предстоящем событии в небесах. По его словам, вечером в субботу, 2 декабря, ожидается повышенная активность метеорного потока Андромедиды в созвездии Андромеды. Этот момент будет особенно благоприятен для наблюдений на европейской территории России, предоставляя наилучшие условия благодаря фазе Луны. Однако, согласно прогнозу погоды, в Москве могут быть неблагоприятные условия для ясного неба.

Денисенко отметил интерес к этому метеорному потоку, который происходит от распавшейся кометы Биэлы, обнаруженной в XIX веке. Эксперт пояснил, что хотя самой кометы уже нет, ее разлетевшиеся части образуют метеорный поток, который перемещается по Солнечной системе, периодически приближаясь или отдаляясь от орбиты Земли, сообщает Russia Today.

Вечером 2 декабря ожидается увеличение метеорной активности, возможно, с проявлением метеорного дождя или других небесных явлений. Хотя точный прогноз невозможен, Денисенко выразил надежду на возможность наблюдения за красивым звездопадом.

Также астроном отметил, что 14 декабря в созвездии Близнецов ожидается ежегодный пик метеорного потока Геминиды, с возможным количеством метеоров от 120 до 150 в час в темном небе. В городских условиях это число может снизиться до 20-25 метеоров в час, в то время как в удаленных отсветанных местах можно будет наслаждаться видением до двух метеоров в минуту.

Ранее глава Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН, Артём Абунин, предостерег о предстоящей магнитной буре, ожидаемой 1 декабря.