Роскосмос: сотрудничество стран в космосе крайне необходимо

Международное космическое сотрудничество становится все более целесообразным с увеличением сложности задач, решаемых в космосе. Такое заявление сделал исполнительный директор Роскосмоса, ответственный за пилотируемые космические программы Сергей Крикалев в рамках конференции по космической биологии и авиакосмической медицине "Земля — Орбита — Дальний космос".

"Чем более сложные задачи будут стоять перед нами, тем более целесообразным представляется международное сотрудничество с точки зрения распределения усилий и сложения максимально компетенций", — отметил он во время круглого стола "Пилотируемая космонавтика: Орбита — Дальний космос".

По словам Крикалева, даже в случае независимого выполнения космических программ, агентства из разных стран должны иметь технические возможности оказать взаимную поддержку.

"Они должны иметь способность прибыть, установить связь и осуществить стыковку. Для этого необходимы общие стандарты для стыковочных узлов, и такая работа ведется уже много лет", — добавил он.

Исполнительный директор Роскосмоса сравнил космическое сотрудничество с правилами морской взаимопомощи.

"Часто мы вспоминаем правила, соблюдаемые моряками, особенно во время шторма. Когда одно из судов подает сигнал бедствия, ближайшее судно приходит на помощь, не обращая внимания на флаг, под которым оно плавает", — подчеркнул Крикалев.

XVIII Конференция по космической биологии и авиакосмической медицине "Земля — Орбита — Дальний космос" пройдет в Москве с 7 по 9 ноября.