Смольный "учит" комбинаты питания обходить проверки контролирующих органов — СМИ

Чиновники Смольного во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым в рамках мероприятий по совершенствованию организации социального питания рассказали о проведении семинара и круглого стола в Калининском районе. Соответствующий релиз опубликован на сайте городского правительства. СМИ не исключают, что такие инициативы направлены на некое "обучение" комбинатов питания, обслуживающих школы и детсады города, "правильно" проходить проверки, в том числе со стороны УСП.
В экспертном сообществе уже отмечалась, что сотрудники пищеблоков в Петербурге зачастую заранее узнают о намечающихся проверках, поэтому контролирующие органы, как правило, не находят нарушений в их работе. Такие показные "инспекции" не отражают реального состояния сектора социального питания в городе, убеждены в СМИ. Об этом наглядно свидетельствуют многочисленные жалобы родителей на качество питания в школах и детских садах.
Так, журналисты обратили внимание на инцидент, когда после "проверки" вице-губернатором Валерием Москаленко — он курирует систему социального питания, учащихся школы Невского района накормили ветками.
Активисты вместе с родителями призывают надзорные органы обратить внимание на ситуацию в сфере социального питания. В частности, на участившиеся случаи отравления в школах и в детских садах при систематических нарушениях обслуживающих их комбинатов. Но ни Беглов, ни профильные ведомства никак не реагируют на эти факты, предпочитая самоустраняться от решения проблемы.
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