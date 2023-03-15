Делегация Совета Федерации во главе с Матвиенко прибыла в Алжир

Началась рабочая поездка российской делегации во главе с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко в Алжир. Дипломаты пробудут в североафриканской стране до 17 марта.

В планах Матвиенко - встретиться с руководством африканской страны, в том числе с главами верхней и нижней палат алжирского парламента: с председателем Совета Нации Салахом Гуджилем и Председателем Национального Народного Собрания Брахимом Бугали.

Помимо официальных встреч с политиками Алжира, российские сенаторы возложат венок к Монументу героям войны за независимость Алжира и посетят фотовыставку, посвященную 25-летию Совета Нации Алжирской Народной Демократической Республики.