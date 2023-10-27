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Замсекретарь Совбеза России предупреждает о чрезвычайно опасной мировой ситуации из-за деструктивных действий Запада
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  • Опубликована сегодня в 14:43

Замсекретарь Совбеза России предупреждает о чрезвычайно опасной мировой ситуации из-за деструктивных действий Запада

Заместитель секретаря Совета безопасности России, Алексей Шевцов, выразил озабоченность по поводу чрезвычайно опасной ситуации в мире, связанной с деструктивными действиями некоторых западных стран, в частности, США и Североатлантического альянса.

Он высказал свою позицию в ходе выступления на международной конференции "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире".

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