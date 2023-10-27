Замсекретарь Совбеза России предупреждает о чрезвычайно опасной мировой ситуации из-за деструктивных действий Запада

Заместитель секретаря Совета безопасности России, Алексей Шевцов, выразил озабоченность по поводу чрезвычайно опасной ситуации в мире, связанной с деструктивными действиями некоторых западных стран, в частности, США и Североатлантического альянса.
Он высказал свою позицию в ходе выступления на международной конференции "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире".
В США заявили о незаинтересованности в эскалации напряжённости с Ираном
Соединенные Штаты не стремятся к увеличению напряженности в отношениях с Ираном или к развитию конфликта с ним, несмотря на удары по объектам в Сирии.
В Сербии стартовал фестиваль российского кино "Мир чудес"
Международный фестиваль детского и юношеского кино и анимации "Мир чудес" начал свою работу в Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде.
В Якутии Минобрнауки запретило празднование Хэллоуина в школах
Руководителям школ Якутии запрещено устраивать праздники в честь Хэллоуина в учебных заведениях.
Минпросвещения РФ назвало условия получения серебряной медали
Серебряную медаль получат выпускники при условии получения по 60 баллов за два ЕГЭ