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  • Опубликована сегодня в 12:00

Американские СМИ прокомментировали союз России, Ирана и Китая

Внешняя политика США в последнее время сблизила позиции России, Ирана и Китая, несмотря на наличие ряда проблем между ними. Об этом пишет американская газета Politico.

"Между Россией, Ираном и Китаем существует немало неразрешенных вопросов. Но вместе с тем эти страны совместными усилиями пытаются противодействовать США, что является для них серьезным объединяющим фактором. Эти страны в разной степени остаются под санкционным режимом, возглавляемым США, и, что неудивительно, начинают более тесно сотрудничать друг с другом", — говорится в публикации издания, передает РИА "Новости".

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