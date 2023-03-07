Лидеры России и Китая поддерживают всеобъемлющее стратегическое партнерство между странами. И они будут становиться все сильнее. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
"Главы России и Китая поддерживают тесные связи. Это компас двусторонних отношений. Мы убеждены, что под стратегическим руководством лидеров двух стран всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и Китаем в новую эпоху будет становиться все сильнее", - сказал Цинь Ган, передает РИА "Новости".
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