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  • Опубликована сегодня в 6:47

МИД Китая: Связи Путина и Си Цзиньпина - компас двусторонних отношений

Лидеры России и Китая поддерживают всеобъемлющее стратегическое партнерство между странами. И они будут становиться все сильнее. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

"Главы России и Китая поддерживают тесные связи. Это компас двусторонних отношений. Мы убеждены, что под стратегическим руководством лидеров двух стран всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и Китаем в новую эпоху будет становиться все сильнее", - сказал Цинь Ган, передает РИА "Новости".

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