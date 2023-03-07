Политический и экономический союз России и Китая не направлен против третьих сторон и не представляет для них угрозы. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган.
"Отношения России и Китая характеризуются неприсоединением к блокам, отсутствием конфронтации и не направлены против третьих сторон", — заявил Цинь Ган, передает РИА "Новости".
По его словам, отношения двух стран "не представляют угрозы ни для одной страны мира, а также не терпят вмешательства и провокаций третьих сторон".
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