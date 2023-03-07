Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.03.2023 : 75,4728
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.03.2023 : 80,2353
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 6:30

МИД КНР: Союз Китая и России не направлен против третьих стран

Политический и экономический союз России и Китая не направлен против третьих сторон и не представляет для них угрозы. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

"Отношения России и Китая характеризуются неприсоединением к блокам, отсутствием конфронтации и не направлены против третьих сторон", — заявил Цинь Ган, передает РИА "Новости".

По его словам, отношения двух стран "не представляют угрозы ни для одной страны мира, а также не терпят вмешательства и провокаций третьих сторон".

Мир

Американский сенатор: В результате политики Байдена США теряют позиции в энергетике

С начала конфликта на Украине стало труднее стимулировать инвесторов вкладывать средства в американскую энергетику.

Читать полностью

В Китае заявили, что конфликт на Украине подошел к критическому моменту

На данный момент мировому сообществу необходимы спокойствие, разумность и диалог.

Читать полностью

Общество

Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России

Однако смартфоны iPhone продолжают принимать

Читать полностью

Метрополитен-музей снова изменил национальность Ивана Айвазовского

Теперь художник стал армянином

Читать полностью

Новости