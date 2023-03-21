Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выразил убеждение в том, что расширение инновационного сотрудничества между Россией и Китаем будет способствовать укреплению технологического суверенитета обеих стран. Это заявление о сделал по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Мишустин подчеркнул, что в рамках российско-китайского сотрудничества особое внимание будет уделено высокотехнологичным сферам, таким как авиастроение, машиностроение, станкостроение и космические исследования, а также разработке инновационной продукции и услуг.

Премьер подчеркнул, что инвестиционное сотрудничество также является приоритетным для России и Китая. Это сотрудничество поможет создать благоприятные условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций в различные отрасли экономики двух стран.