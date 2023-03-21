Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.03.2023 : 77,2422
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.03.2023 : 82,3736
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:32

Мишустин: инновационного сотрудничества между Россией и Китаем укрепит суверенитет стран

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выразил убеждение в том, что расширение инновационного сотрудничества между Россией и Китаем будет способствовать укреплению технологического суверенитета обеих стран. Это заявление о сделал по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Мишустин подчеркнул, что в рамках российско-китайского сотрудничества особое внимание будет уделено высокотехнологичным сферам, таким как авиастроение, машиностроение, станкостроение и космические исследования, а также разработке инновационной продукции и услуг.

Премьер подчеркнул, что инвестиционное сотрудничество также является приоритетным для России и Китая. Это сотрудничество поможет создать благоприятные условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций в различные отрасли экономики двух стран.

Мир

Более тысячи грузовиков из Белоруссии ожидает въезд в ЕС н

Самый загруженный маршрут проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловыми)

Читать полностью

Глава МИД Румынии: молдавский язык был создан искусственно Советским Союзом

Решение парламента Молдавии является историческим

Читать полностью

Общество

Директор музея изобразительных искусств имени Пушкина написала заявление об увольнении

По собственному желанию

Читать полностью

В Москве в возрасте 103 лет скончался старейший Герой СССР Василий Решетников

Он был участником Великой Отечественной войны

Читать полностью

Новости