Китайцы поддержали позицию российского президента Владимира Путина, которую он изложил в своей статье для портала "Гуанча", передает РИА "Новости"
Накануне визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в китайских СМИ вышла статья Владимира Путина "Россия и Китай - партнерство, устремленное в будущее" об отношениях двух стран.
В своей работе среди прочего российский лидер отметил, что взаимодействие между Пекином и Москвой служит примером гармоничного взаимодействия и обеспечивает стабильность во всем мире.
"У нас нет другого выбора, кроме как победить (Запад - Прим.ред)", - написал один из комментаторов.
"Сотрудничество между Китаем и Россией является краеугольным камнем стабильности во всем мире", - поддержал другой.
"Китай и Россия создадут новую модель взаимного сотрудничества между странами и цивилизациями", - отметил третий.
Бизнесмен Пригожин дал прогноз в зоне СВО после года участия в боях ЧВК "Вагнер"
Все военные подразделения России должны оставить позади разборки, чтобы сконцентрироваться на продвижении линии фронта в сторону Украины, заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Евродепутат обличил "разжигателей" войны в парламенте ЕС
В Европе не говорят всю правду о войне, которую ведут США и НАТО, заявил евродепутат Мик Уоллес.
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля