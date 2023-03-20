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  • Опубликована сегодня в 9:34

Подписчики "Гуанча" прокомментировали статью Путина, вышедшую накануне визита лидера КНР в Россию

Китайцы поддержали позицию российского президента Владимира Путина, которую он изложил в своей статье для портала "Гуанча", передает РИА "Новости"

Накануне визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в китайских СМИ вышла статья Владимира Путина "Россия и Китай - партнерство, устремленное в будущее" об отношениях двух стран.

В своей работе среди прочего российский лидер отметил, что взаимодействие между Пекином и Москвой служит примером гармоничного взаимодействия и обеспечивает стабильность во всем мире.

"У нас нет другого выбора, кроме как победить (Запад - Прим.ред)", - написал один из комментаторов.

"Сотрудничество между Китаем и Россией является краеугольным камнем стабильности во всем мире", - поддержал другой.

"Китай и Россия создадут новую модель взаимного сотрудничества между странами и цивилизациями", - отметил третий.

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