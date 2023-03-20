Китайцы поддержали позицию российского президента Владимира Путина, которую он изложил в своей статье для портала "Гуанча", передает РИА "Новости"

Накануне визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в китайских СМИ вышла статья Владимира Путина "Россия и Китай - партнерство, устремленное в будущее" об отношениях двух стран.

В своей работе среди прочего российский лидер отметил, что взаимодействие между Пекином и Москвой служит примером гармоничного взаимодействия и обеспечивает стабильность во всем мире.