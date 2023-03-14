Сосульки-убийцы атаковали Петербург. Беглов бездействует

Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Виктор Федорук удивлен, что в Петербурге до сих пор не решена проблема падающих на прохожих сосулек. По его словам, нормы по уборке снега и наледи во всех российских регионах одинаковые, но только город на Неве ежегодно сталкивается с этой проблемой.

"Россия велика, а только в Питере мы слышим про проблему падающих сосулей. В Питере как спустя рукава работали по уборке снега, не чистили крыши, так это и продолжается. Хотя нормативы на всю Россию единые. Пора Питеру просыпаться, а людям нужно думать, кого они выбирают, как-то в дни выборов по-другому подходить к этим вопросам", — сказал эксперт.

Федорук уверен, что проблема сосулек является "чисто питерской" и призвал губернатора города Александра Беглова ее решить.

Ранее в Северной столице стартовала реформа ЖКХ, в рамках которой город перешел на новую систему уборки, однако первые же снегопады вынудили чиновников Смольного просить помощи частников.