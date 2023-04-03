Состояние богатейших россиян выросло на более чем $13 млрд с начала текущего года

Основатель компании "Лукойл" Вагит Алекперов увеличил свое состояние на $3,17 млрд до $18,5 млрд, а глава "Новатэка" Леонид Михельсон увеличил свое состояние на $1,65 млрд до $26,3 млрд. Об этом говорят данные индекса Bloomberg Billionaires.

В то же время, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $1,17 млрд, и его состояние достигло $21 млрд.

Однако состояние бывшего бенефициара "Еврохима" Андрея Мельниченко уменьшилось на $571 млн до $12,6 млрд.

С 2012 года информационное агентство Bloomberg публикует индекс Bloomberg Billionaires, который включает данные о состоянии 500 богатейших людей мира.