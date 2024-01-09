Sony анонсировала свой первый электромобиль, управляемый геймпадом PS5

На международной выставке потребительской электроники CES 2024 в Лас-Вегасе японский технологический гигант Sony и производитель автомобилей Honda представили свой совместный проект — электрический седан под названием Afeela. Презентация новинки была проведена через онлайн-трансляцию на официальном сайте мероприятия.
Глава Sony Honda Mobility (SHM) Изуми Каванаси продемонстрировал возможности Afeela, вывозя автомобиль на сцену с использованием геймпада DualSense от игровой приставки Sony PlayStation 5. Однако он подчеркнул, что это лишь техническая демонстрация и не является функцией, которая будет доступна в будущем серийном выпуске.
Также было объявлено, что мультимедийная система электрокара будет базироваться на игровом движке Unreal Engine 5.3, что обеспечит визуальные эффекты на дисплее и создаст виртуальную среду для обучения системы камер с использованием нейросетей.
Sony Honda Mobility также объявила о сотрудничестве с корпорацией Microsoft, планируя использовать облачные вычисления Azure AI для разработки Afeela.
Прототип Afeela был впервые представлен год назад на выставке CES 2023, но пока технические характеристики будущего автомобиля остаются неизвестными. Ожидается, что начало продаж электрического седана намечено на 2026 год.
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