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NEWS.ru: Катя Лель про популярность песни
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  • Опубликована сегодня в 12:07

NEWS.ru: Катя Лель про популярность песни "Мой мармеладный" в Америке

Катя Лель пояснила причины популярности своей песни "Мой мармеладный" в США. Артистка рассказала, что занимаемое её композицией третье место в мировом чарте — это настоящее чудо, что-то вроде вселенской фантастики. Она узнала об этом от своей дочери и выразила благодарность автору хита, продюсеру Максиму Фадееву, сообщает News.Ru.

"Песне уже 20 лет, и успех и её третье место в чартах кажется чудом. Благодаря всем, кто нас поддерживает! Очень ценно ощущать поддержку со стороны России и россиян. Особенно важно это в наше время, когда иностранцы, надевая меховые шапки и шубы, произносят русские слова и интересуются их значением, привлекая внимание к русскому языку", отметила Лель.

Певица считает, что успех песни связан с энергией, исходящей от высших сил, воздействующей на сознание людей. Она подчеркнула, что привлекает внимание именно русскоязычная песня, а не композиция на каком-то другом языке.

Лель также отметила, что есть аналогичная песня на английском, но она ещё не представлена широкой аудитории. По словам певицы, крупные мировые лейблы уже проявляют интерес и предлагают сотрудничество.

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