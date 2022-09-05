Соловейчик усомнился в обещании Смольного повысить среднюю зарплату петербуржца до 103,6 тыс. рублей

Чиновники из Смольного продемонстрировали оторванность от жизни петербуржцев, пообещав им повышение среднего уровня зарплат, считает политолог Владимир Соловейчик.

Заявление о высоких зарплатах прозвучало от врио главы Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексея Зырянова во время недавних "нулевых чтений" бюджета на следующий год. Ведомство Зырянова подсчитало, что средняя заработная плата по городу составляет около 80 тысяч рублей и за три года эта сумма вырастет до 103,6 тысяч рублей.

Под этой новостью на сайте "Фонтанки" набралось немало скептических комментариев. Петербуржцы были сильно удивлены тем фактом, что получают по 80 тысяч в месяц и слабо доверяют обещаниям Зырянова.

В беседе с журналистами политолог Владимир Соловейчик отметил, что разделяет всеобщее возмущение, поскольку чиновники пока устроили только повышение тарифов на ЖКХ и подорожание проезда в общественном транспорте. Некоторым петербуржцам еще и грозит выселение из-за закона о реновации "хрущевок".

"На этом фоне выступать вот с такими непродуманными заявлениями и одновременно с этим повышать тарифы на ЖКХ, на социальный транспорт городской — это, как говорил в свое время князь Талейран, министр иностранных дел при Наполеоне, хуже, чем преступление, это ошибка", - добавил он.

Напомним, скандальный законопроект о "Комплексном развитии территорий" губернатор Александр Беглов утвердил летом. Его инициатива встретила шквал критики экспертов. Они подмечают, что губернатор больше заботится о застройщиках, а не петербуржцах.