Чиновники из Смольного продемонстрировали оторванность от жизни петербуржцев, пообещав им повышение среднего уровня зарплат, считает политолог Владимир Соловейчик.
Заявление о высоких зарплатах прозвучало от врио главы Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексея Зырянова во время недавних "нулевых чтений" бюджета на следующий год. Ведомство Зырянова подсчитало, что средняя заработная плата по городу составляет около 80 тысяч рублей и за три года эта сумма вырастет до 103,6 тысяч рублей.
Под этой новостью на сайте "Фонтанки" набралось немало скептических комментариев. Петербуржцы были сильно удивлены тем фактом, что получают по 80 тысяч в месяц и слабо доверяют обещаниям Зырянова.
В беседе с журналистами политолог Владимир Соловейчик отметил, что разделяет всеобщее возмущение, поскольку чиновники пока устроили только повышение тарифов на ЖКХ и подорожание проезда в общественном транспорте. Некоторым петербуржцам еще и грозит выселение из-за закона о реновации "хрущевок".
"На этом фоне выступать вот с такими непродуманными заявлениями и одновременно с этим повышать тарифы на ЖКХ, на социальный транспорт городской — это, как говорил в свое время князь Талейран, министр иностранных дел при Наполеоне, хуже, чем преступление, это ошибка", - добавил он.
Напомним, скандальный законопроект о "Комплексном развитии территорий" губернатор Александр Беглов утвердил летом. Его инициатива встретила шквал критики экспертов. Они подмечают, что губернатор больше заботится о застройщиках, а не петербуржцах.
Защитник Донбасса рассказал, как добровольцы из РФ бились за Луганский аэропорт в 2014 году
Луганский аэропорт (ЛАП) в 2014 году взяли 60 российских добровольцах. Правду о событиях восьмилетней давности рассказал бывший боец казачьего подразделения с позывным Барон.
Ополченцы вспомнили, как "ЧВК Вагнера" штурмовали Луганский аэропорт
Освобождение Луганского аэропорта (ЛАП) остановило готовящееся нападение киевского режима на столицу ЛНР и дальнейшее продвижение неонацистов к российской границе и Донецку.
Пропажа символа Z с груди Беглова не осталась незамеченной для патриотов Петербурга
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин посоветовал губернатору Александру Беглову снова надеть значок с патриотической символикой и указал на бездействие главы Смольного в вопросах поддержки СВО.
Суконкин назвал погибшую Дарью Дугину мыслителем стратегических масштабов
Военный эксперт и писатель Алексей Суконкин прокомментировал убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной в Подмосковье.