Ютубер из канала Quiet Nerd создал портативный вариант PlayStation 5, поместив её в ящик для инструментов. Для уменьшения размеров была использована Slim-версия консоли.
Сложностью стал большой 12-вольтовый аккумулятор, требующий преобразователя тока для защиты консоли. В качестве монитора применён 17,3-дюймовый экран с 4К разрешением, защищённый оргстеклом. Все компоненты закреплены на жёлтой разделочной доске и защищены от перегрева заменой кулеров. В итоге, автор продемонстрировал использование консоли на природе, играя в Fallout 4, сообщает Wylsa.Com.
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