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Ютубер из канала Quiet Nerd разработал портативный вариант PlayStation 5
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:40

Ютубер из канала Quiet Nerd разработал портативный вариант PlayStation 5

Ютубер из канала Quiet Nerd создал портативный вариант PlayStation 5, поместив её в ящик для инструментов. Для уменьшения размеров была использована Slim-версия консоли.

Сложностью стал большой 12-вольтовый аккумулятор, требующий преобразователя тока для защиты консоли. В качестве монитора применён 17,3-дюймовый экран с 4К разрешением, защищённый оргстеклом. Все компоненты закреплены на жёлтой разделочной доске и защищены от перегрева заменой кулеров. В итоге, автор продемонстрировал использование консоли на природе, играя в Fallout 4, сообщает Wylsa.Com.

Фото: commons.wikimedia.org/JDC808 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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