В соответствии с решением суда в США гражданина Украины Ярослава Васинского осудили на более чем 13 лет лишения свободы за деяния в области киберпреступности, как передает пресс-служба американского ведомства юстиции.
Украинец Ярослав Васинский был задержан в Польше в октябре 2021 года, после чего его внесли в список санкций и последующим этапом была его экстрадиция в Соединенные Штаты.
Он окончательно признал свою вину по всем 11 обвинительным пунктам в сфере кибервымогательств, включая участие в активностях известной хакерской группировки REvil. Предполагается, что среди наиболее пострадавших от действий хакера является американская компания Kaseya.
В официальном заявлении говорится, что гражданин Украины получил приговор в виде 13 лет и семи месяцев лишения свободы, кроме этого он обязан выплатить более 16 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба за участие в более чем 2,5 тысячах взломов с использованием шантажных программ.
Как поясняется, Ярослав Васинский с соучастниками причастен к хакерским атакам на тысячи компьютеров по всему миру и требованию выкупа свыше 700 миллионов долларов за нераскрытие личной информации "жертв".
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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