SHOT: в Москве избили солиста группы «БумеR» Игоря Кулинича

В ночь на 8 ноября в Москве на улице Наташи Ковшовой в районе Очаково-Матвеевское было совершено нападение на вокалиста группы "БумеR" Игоря Кулинича. Об этом инциденте сообщил Telegram-канал SHOT.

Ссора произошла в результате конфликта между музыкантом и одним из его знакомых. Спор перерос в физическую конфронтацию, в ходе которой Кулинич получил ушиб носа.

"Вокалист обратился за медицинской помощью, и у него диагностировали сильный ушиб мягких тканей носа. Впоследствии он был освобожден", - сообщает SHOT.

Игорь Кулинич занял пост продюсера и автора песен группы после кончины Юрия Алмазова в 2019 году из-за сердечного приступа.