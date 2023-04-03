Новейшие российские огнеметные системы "Солнцепек" впервые в истории ВДВ передали личному составу.
В Минобороны РФ и показали кадры применения тяжелых огнеметных систем в зоне спецоперации. Они демонстрируют всю мощь нового российского оружия.
McDonald's временно закрывает офисы в США
Корпорация McDonald's, продавшая бизнес в России, приняла решение временно закрыть свои офисы в США на фоне предстоящего сокращения персонала.
Пригожин: Командиры "Вагнера" водрузили в Бахмуте флаг в память о Владлене Татарском
Российский флаг установили над Бахмутом в знак того, что город юридически взят под контроль.
Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей
Певица также нужна мясная и рыбная нарезки