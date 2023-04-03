Новейшие российские огнеметные системы "Солнцепек" впервые в истории ВДВ передали личному составу.

В Минобороны РФ и показали кадры применения тяжелых огнеметных систем в зоне спецоперации. Они демонстрируют всю мощь нового российского оружия.