Потери украинских боевиков, оборонявших Соледар, в 6-7 раз превысили потери российской стороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на героя России Антона Елизарова с позывным "Лотос".

"Соотношение потерь, получается, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника — семь к одному нашему", — отметил военнослужащий.

Напомним, Соледар был освобожден 12 января. Это стало важным тактическим успехом, необходимым для развития наступления российских войск.