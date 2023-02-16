Потери украинских боевиков, оборонявших Соледар, в 6-7 раз превысили потери российской стороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на героя России Антона Елизарова с позывным "Лотос".
"Соотношение потерь, получается, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника — семь к одному нашему", — отметил военнослужащий.
Напомним, Соледар был освобожден 12 января. Это стало важным тактическим успехом, необходимым для развития наступления российских войск.
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