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  • Опубликована сегодня в 10:16

ВСУ уперлись в Соледаре

Украинские войска закрепились в Угледаре и пока не собираются его оставлять. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, ВСУ не получил приказ на отступление, поэтому у него было время закрепиться. С учетом того, что в городе находится большое количество промышленных объектов и высотных сооружений есть вероятность, что противник будет упираться.

"Точных прогнозов по срокам освобождения города пока нет", — сказал Пушилин.

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