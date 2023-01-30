Украинские войска закрепились в Угледаре и пока не собираются его оставлять. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, ВСУ не получил приказ на отступление, поэтому у него было время закрепиться. С учетом того, что в городе находится большое количество промышленных объектов и высотных сооружений есть вероятность, что противник будет упираться.
"Точных прогнозов по срокам освобождения города пока нет", — сказал Пушилин.
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