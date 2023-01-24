Город придется отстраивать заново, гораздо проще построить новые дома, чем восстановить старые. Заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, восстановление Соледара планируется начать сразу после освобождения Артемовска.
Кроме того Пушилин сказал, что власти региона совместно с жителями обязательно восстановят самое крупное в Европе соледобывающее преприятие "Артемсоль".
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