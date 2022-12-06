"Соль — это плохо": Вишневский отреагировал на решение Смольного "засолить" город

Смольный решил "засолить" город в борьбе с последствиями непогоды, заявил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Он отметил, что из этого ничего хорошего не выйдет.
Горожане не перестают жаловаться на огромное количество соли, которую высыпают коммунальщики на тротуары для борьбы со снегом и наледью. В итоге людям приходится утопать в жидкой каше, разъедающей обувь. Больше всего страдают животные, которые вынуждены гулять по опасным реагентам.
СМИ считают, что чиновники Смольного и губернатор Александр Беглов решили компенсировать критическую нехватку рук и снегоуборочной техники. Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский подчеркнул, что соль — это не самое лучшее средство, которое плохо влияет на экологию, людей, животных и обувь.
"У меня собачка тоже есть, поэтому для меня это чувствительно", - заявил парламентарий.
Вишневский подчеркнул, что чиновники не исправили ошибок прошлой зимы, поэтому он без оптимизма встречает новый сезон.
"А откуда взяться оптимистичным, когда ничего не изменилось в этой системе", - заключил он.
Координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров также отреагировал на сообщения о засыпанных солью улицах Петербурга. Он указал, что в Смольном засели "солевые наркоманы".
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