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  • Опубликована сегодня в 10:08

Дерипаска: В России надо в несколько раз сократить число чиновников и силовиков

Бизнесмен Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме предложил сократить число чиновников и правоохранителей в России.

По его словам, сокращение в два-три раза поможет привлечь новые кадры и уменьшить нагрузку на экономику страны.

Дерипаска отметил, что бюджетники стали "серьезной обузой", а чтобы "побеждать" надо "встрепенуться", приводит слова бизнесмена РИА "Новости".

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