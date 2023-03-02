Бизнесмен Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме предложил сократить число чиновников и правоохранителей в России.

По его словам, сокращение в два-три раза поможет привлечь новые кадры и уменьшить нагрузку на экономику страны.

Дерипаска отметил, что бюджетники стали "серьезной обузой", а чтобы "побеждать" надо "встрепенуться", приводит слова бизнесмена РИА "Новости".