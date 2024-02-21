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ГД расторгла рыболовное соглашение с Британией
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  • Опубликована сегодня в 14:21

ГД расторгла рыболовное соглашение с Британией

В Государственной Думе РФ утверждён закон по отмене рыболовного соглашения с Британией. В частности, теперь британским морякам не разрешено ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Данное соглашение между Россией и Великобританией действовало с 1956 года.

Сообщается, что денонсация данного соглашения не несёт РФ какого-то серьёзного ущерба. Тем более, в марте 2022 года, власти Британии первыми приняли решение прекратить лояльный режим торговли с Россией. В свою очередь президент ассоциации рыбопромышленников РФ Герман Зверев, комментируя расторжение рыболовного соглашения с Британией, заявил, что Россией не нарушено международное право, поскольку односторонний выход из данного договора допустим.

Добавим, что ранее появилась информация, что Норвегия и Россия, несмотря на санкции, продолжат работу в сфере рыболовства. Что касается Британии, то издание Daily Mail уже предрекло британцам - отсутствие национального блюда Fish and Chips, в связи с денонсацией договора по рыболовству в Баренцевом море.

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