Выплаты социальных пособий для беженцев из Украины под сомнением в Германии

Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге, Александр Добриндт, высказал сомнения относительно устойчивости системы социальных пособий для беженцев из Украины в Германии. Он подчеркнул, что власти применяют неправильные стимулы, утверждая, что всего лишь 20 процентов украинцев заняты трудовой деятельностью, в то время как в Нидерландах и Польше этот показатель превышает 70 процентов.

Добриндт высказал предложение пересмотреть систему выплат и сначала предоставлять беженцам с Украины только пособие в соответствии с законом об убежище, одновременно предлагая им возможности трудоустройства. По данным министерства финансов Германии, в настоящее время более 700 тысяч граждан Украины получают социальное пособие, из которых около 480 тысяч считаются трудоспособными.

Министерство финансов призывает к лучшей интеграции беженцев из Украины на рынке труда, что, по их мнению, позволит снизить финансовое бремя на федеральный бюджет.