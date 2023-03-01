VK ведет переговоры с властями Калининградской области о перерегистрации с Британских Виргинских островов на острове Октябрьский, пишет газета "Ведомости".
Ранее совет директоров социальной сети одобрил возможную перерегистрацию с БВО в России. В случае юридического переезда VK по российскому законодательству станет международной публичной компанией.
В Киеве заговорили об отступлении из Артемовска ради стратегического преимущества
ВСУ могут оставить Артемовск ради стратегического преимущества и сохранения численности подразделений.
В Госдуме предложили "потушить" спутниковую группировку США, координирующую обстрелы территории РФ
Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил объявить спутниковую группировку США, которая передает данные украинским войскам, законной целью.
В Госдуме поступило предложение об отмене ЕГЭ
Такая идя возникла в связи со скорым проведением образовательной реформы
Путин подписал закон, который ограничивает использование иностранных слов
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