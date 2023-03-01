VK ведет переговоры с властями Калининградской области о перерегистрации с Британских Виргинских островов на острове Октябрьский, пишет газета "Ведомости".

Ранее совет директоров социальной сети одобрил возможную перерегистрацию с БВО в России. В случае юридического переезда VK по российскому законодательству станет международной публичной компанией.