В Сочи пропал отец хоккеиста местного клуба Матвея Мичкова Андрей Мичков. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Последний раз мужчину видели 2 апреля, с тех пор о месте его нахождения ничего неизвестно.

Рост пропавшего 173 сантиметра, телосложение среднее, волосы русые, глаза голубые. Был одет в куртку темно-синего цвета, черные брюки, черные кроссовки, черную вязанную шапку.