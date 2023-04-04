В Сочи пропал отец хоккеиста местного клуба Матвея Мичкова Андрей Мичков. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".
Последний раз мужчину видели 2 апреля, с тех пор о месте его нахождения ничего неизвестно.
Рост пропавшего 173 сантиметра, телосложение среднее, волосы русые, глаза голубые. Был одет в куртку темно-синего цвета, черные брюки, черные кроссовки, черную вязанную шапку.
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Кроме того, приостанавливается рассмотрение просьб о выдаче россиянам видов на жительство и предоставление литовского гражданства.
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Галустян получил армянское гражданство
На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.