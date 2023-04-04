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  • Опубликована сегодня в 13:54

В Сочи пропал отец хоккеиста Матвея Мичкова

В Сочи пропал отец хоккеиста местного клуба Матвея Мичкова Андрей Мичков. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Последний раз мужчину видели 2 апреля, с тех пор о месте его нахождения ничего неизвестно.

Рост пропавшего 173 сантиметра, телосложение среднее, волосы русые, глаза голубые. Был одет в куртку темно-синего цвета, черные брюки, черные кроссовки, черную вязанную шапку.

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