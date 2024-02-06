Десятилетие зимней Олимпиады в Сочи отметят на курорте "Роза Хутор"

В честь десятилетия Олимпиады в Сочи на курорте "Роза Хутор" 10-11 февраля пройдет Олимпийский уикенд.

Горный курорт "Роза Хутор" является наиболее ярким примером эффективного наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи. Во время их проведения здесь находились Горнолыжный центр (ГЛЦ "Роза Хутор"), Сноуборд-парк и Фристайл-центр (Экстрим-парк "Роза Хутор"), а также Горная Олимпийская деревня на 2 600 мест. Именно на трассах курорта было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей. Впервые за историю Олимпийских Игр все соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду прошли на одном объекте.

За прошедшее десятилетие "Роза Хутор" превратился в крупнейший круглогодичный горный курорт страны, где ежегодно отдыхают до 2 млн. гостей. Как отмечает генеральный директор "Роза Хутор" Александр Белокобыльский:

"В постолимпийский период мы взяли курс на то, чтобы курорт развивался как всесезонный и был интересен в любое время года. Поэтому мы очень осознанно подошли к вопросу создания необходимой для этого инфраструктуры. И сегодня кроме нашего главного преимущества — качественного горнолыжного отдыха, мы можем предложить пеший туризм в горах, активную развлекательную повестку, пляжи на черноморском побережье, и в горах, гастрономию и плотный календарь событий. Стратегически мы выбрали верный путь. Однако, мощный толчок к такому развитию, не только нашего курорта, но и в целом региона, конечно, дали Олимпийские игры. Мы храним их наследие и память об этом важном событии".

В честь десятилетия Сочи-2014 на "Роза Хутор" 10 и 11 февраля пройдет ряд праздничных мероприятий. В этот Олимпийский уикенд на трассе "Ювента" (1100) состоятся детские любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду для детей от 5 до 14 лет на кубок "Хуторенок". Подобные старты, но на тюбинге пройдут и на площадке Роза Бич в Роза Долине. В течение всех выходных гостей ждет активная семейная анимация (интерактивы, квесты, эстафеты, викторины), а также танцевальные ди-джей сеты, выступления артистов, розыгрыши сувениров.

10 февраля в 13.00 на высоте 1600 метров над уровнем моря начнется впечатляющее шоу ратраков, когда тяжелые машины совершат маневры параллельного слалома, а также вращение на месте, изображая олимпийские кольца. Здесь пройдет демонстрационный спуск инструкторов курорта, которые в синхронном режиме, выполнят ряд сложных элементов. В 15.00 на Площади Роза ожидается масштабный флешмоб волонтеров, которые также с разноцветными табличками в руках изобразят открытие олимпийских колец.

Интересные мероприятия пройдут и на катке курорта в Роза Долине. 10 февраля организуют Аркадные игры вместе с Лео от хоккейного клуба "Сочи". Тренер в ростовой кукле "Лео", талисмане ХК Сочи, проведет игровой мастер-класс по хоккею. 11 февраля свой мастер-класс даст олимпийский чемпион Сочи-2014 по фигурному катанию Федор Климов. С ним также можно будет пообщаться на встрече в лектории горного клуба "Спорт-Марафон" (в здании отеля Рэдиссон), которая начнется в 18.00. Здесь также пройдут кинопоказы фильмов, посвященных Олимпийским играм в Сочи.

11 февраля на трассе "Шале" в Горной Олимпийской деревне также состоятся любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду в слаломе.