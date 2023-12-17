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На курорте
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  • Опубликована сегодня в 19:49

На курорте "Роза Хутор" представлено инновационное мобильное приложение

В Сочи на курорте "Роза Хутор" представлено инновационное мобильное приложение, призванное сократить время ожидания на канатных дорогах и уменьшить очереди. Генеральный директор курорта, Александр Белокобыльский, сообщил о разработке приложения под названием "Роза Хутор. Пробки". В периоды пикового спроса на курорте созданы специальные зоны ожидания, вовлечены волонтеры, готовые помочь гостям выбрать оптимальные подъемники.

Приложение использует искусственный интеллект для анализа ситуации и прогнозирования времени ожидания на различных подъемниках, опираясь на многолетний опыт работы курорта и статистические данные. Информация обновляется каждые 10-15 минут, обеспечивая точную актуальность данных, сообщает Последние Новости.

Кроме того, "Роза Хутор. Пробки" предоставляет возможность бесплатного бронирования времени для спуска и подъема на основной канатной дороге "Олимпия". Это позволяет посетителям прийти к назначенному времени без долгих ожиданий, что делает посещение курорта более комфортным и эффективным.

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