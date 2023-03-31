Сочи вошел в тройку городов мира с самым дорогим элитным жильем, обогнав Нью-Йорк и Лондон. Об этом сообщило агентство NF Group со ссылкой на ежегодное исследование о благосостоянии The Wealth Report 2023.

По данным аналитиков, средняя цена предложения элитного жилья в Сочи по итогам 2022 года достигла 2,4 млн рублей за 1 кв. м, диапазон цен варьируется от 1,4 до 4,2 млн рублей за 1 кв. м.

В 2023 году Сочи по-прежнему будет основным городом спроса среди покупателей элитного жилья в России, прогнозируют в компании.

Сочи — это один из самых популярных курортов в России, который привлекает множество туристов как летом, так и зимой. В последние годы город стал известен не только как курорт, но и как крупный деловой центр, где проводятся различные мероприятия и форумы.

Высокая стоимость недвижимости в Сочи обусловлена несколькими факторами. Во-первых, это уникальное местоположение Сочи, расположенного на берегу Черного моря и окруженного горами, с живописными видами и благоприятным климатом, что делает его очень привлекательным для жизни и отдыха.

Во-вторых, недвижимость в Сочи часто является объектом инвестиций, как для российских, так и для иностранных инвесторов. Поэтому цены на недвижимость могут зависеть от спроса и предложения на рынке.

В-третьих, в Сочи проходили масштабные инфраструктурные проекты в подготовке к Олимпийским играм 2014 года, в том числе строительство дорог, гостиниц, спортивных сооружений и т. д., что повысило стоимость недвижимости в городе.