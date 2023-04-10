В сочинском парке "Ривьера" вдвое увеличат площадь пространств для отдыха

Всеми известный парк отдыха "Ривьера", расположенный в Сочи, увеличит свою территорию вдвое: площадь свободных общественных пространств пополнится детским центром и дополнительной площадкой для семей с детьи. Помимо этого, на аллеях высадят 5 тыс. саженцев самшита. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

"Согласовали пятилетнюю концепцию развития парка "Ривьера". В первую очередь, в два раза увеличим площадь свободных общественных пространств для отдыха. Из крупных новинок этого сезона - детский центр и дополнительные площадки для семей с детьми. В проектах постарались учесть запросы и конкретные предложения наших жителей и гостей"

Преобразят прогулочные зоны, а спортивные площадки, аттракционы и торговые точки приведут к единому облику.

В планах также оборудовать на территории ледовый каток, современную библиотеку и коворкинг-пространство, поделился глава города.