Сборной Бразилии по футболу не посчастливилось пробиться на Олимпиаду в Париж. Об этом свидетельствуют результаты турнирного отбора в рамках квалификации.
Накануне в Каракасе "пентакампеоны" встречались с заклятыми соперниками — сборной Аргентины. Бразильцы уступили со счётом 1:0. Мяч в актив "альбиселесте" записал нападающий Лусиано Гонду.
В параллельном матче играли Парагвай и Венесуэла. Благодаря победе над аутсайдерами группы со счётом 2:0, парагвайцы возглавили квартет, набрав 7 очков. Вторыми стали представители аргентинской сборной — 5 очков, бразильцы оказались третьими.
Для футбольной сборной Бразилии это не первая подобная неудача. В 2004 году страна уже пропускала Олимпиаду, которая тогда прошла в Греции. Однако затем бразильцы не оставались без олимпийских соревнований, а в 2016 и 2021 годах и вовсе становились победителями футбольного турнира.
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