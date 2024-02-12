Сборной Бразилии по футболу не посчастливилось пробиться на Олимпиаду в Париж. Об этом свидетельствуют результаты турнирного отбора в рамках квалификации.

Накануне в Каракасе "пентакампеоны" встречались с заклятыми соперниками — сборной Аргентины. Бразильцы уступили со счётом 1:0. Мяч в актив "альбиселесте" записал нападающий Лусиано Гонду.

В параллельном матче играли Парагвай и Венесуэла. Благодаря победе над аутсайдерами группы со счётом 2:0, парагвайцы возглавили квартет, набрав 7 очков. Вторыми стали представители аргентинской сборной — 5 очков, бразильцы оказались третьими.

Для футбольной сборной Бразилии это не первая подобная неудача. В 2004 году страна уже пропускала Олимпиаду, которая тогда прошла в Греции. Однако затем бразильцы не оставались без олимпийских соревнований, а в 2016 и 2021 годах и вовсе становились победителями футбольного турнира.