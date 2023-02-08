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  • Опубликована сегодня в 8:05

Путин поддержит кандидатуру Собянина на предстоящих выборах мэра Москвы

Президент Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным и пожелал ему дальнейших успехов в работе. Об этом сообщает источник в правительстве Москвы.

По словам, обычно такие встречи с главами "предвыборных" регионов трактуются как знак поддержки выдвижения со стороны Кремля.

Известно, что осенью 2024 года у Собянина истекает второй срок полномочий. Московский градоначальник официально об участии в осенних выборах пока не объявлял.

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