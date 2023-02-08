Президент Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным и пожелал ему дальнейших успехов в работе. Об этом сообщает источник в правительстве Москвы.
По словам, обычно такие встречи с главами "предвыборных" регионов трактуются как знак поддержки выдвижения со стороны Кремля.
Известно, что осенью 2024 года у Собянина истекает второй срок полномочий. Московский градоначальник официально об участии в осенних выборах пока не объявлял.
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