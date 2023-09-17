Освящен Камчасткий Морской собор

Утром в воскресенье в Петропавловске-Камчатском Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел торжественный обряд великого освящения Камчатского Морского собора, который строился на протяжении 10 лет. После этого он совершил божественную литургию, сообщает ТАСС.

На утренней службе, завершившей по традиции строительство православного храма, собрались местные жители Петропавловска-Камчатского, общественные деятели, военные моряки и представители городских и краевых властей, включая губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Камчатский Морской собор начали строить в 2013 году на территории Свято-Пантелеймонова мужского монастыря, расположенного в центре Петропавловска-Камчатского. Храм имеет высоту 41 метр и способен вместить одновременно до 500 человек.

Патриарх Кирилл прибыл на Камчатку в пятницу. В рамках своей рабочей поездки глава Русской Православной Церкви также освятил храм в Вилючинске и посетил пункт базирования подводных сил Тихоокеанского флота.