Блогера Николая Соболева* ожидает проверка со стороны Министерства юстиции

График "плановых проверок иностранных агентов на 2024 год" был представлен Министерством юстиции и описан онлайн изданием "Москва онлайн". Содержание таблицы Excel включает в себя данные о регистрационных адресах физических лиц, их ИНН, СНИЛС и даты рождения, относящихся к лицам, признанным иноагентами.
Общее количество субъектов в таблице составляет семь человек и организаций, подлежащих проверке, которая займет 20 дней на каждого. Первым в списке оказался блогер Николай Соболев*, который был внесен в реестр иноагентов Министерством юстиции Российской Федерации. Обыски в его доме запланированы на февраль.
Ведомство уточняет, что проведение этих проверок направлено на обеспечение "государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации об иностранных агентах". Кроме того, в таблице представлены адреса нескольких правозащитников, журналистов, а также организаций в сфере общественных, образовательных и некоммерческих деятельностей.
В летний период 2023 года проверками Соболева занималась ФНС.
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