Депутат Соболев назвал новый фильм Евгения Пригожина "необходимым, как воздух"

Большинство современных фильмов на военную тематику искажают историю России, поэтому крайне важно, чтобы отечественный кинематограф снимал побольше таких фильмов, как "Лучшие в аду". Об этом, комментируя трейлер новой ленты студии Aurum Production заявил депутат Государственной думы Виктор Соболев.
Такие фильмы воспитывают у молодежи чувство гордости за свою страну и желание защищать Родину, считает он.
"Патриотическое кино, вроде "Лучшие в аду", на сегодняшний день оно не то что важно, — оно необходимо, как воздух. Надо, чтобы это кино действительно строилось на реальных событиях, реальных фактах. Тогда это будет военно-патриотическое воспитание", — подчеркнул генерал-лейтенант.
Трейлер нового фильма, к созданию которого приложил руку известный бизнесмен Евгений Пригожин, появился в Сети вчера поздно вечером, но уже успел вызвать интерес многих любителей кино и экспертов. На текущий момент ни актерский состав, ни режиссер картины неизвестны.
Новая лента стала очередным творением студии Aurum Production, которая ранее сняла такие боевики, как "Турист", "Солнцепек" и "Шугалей". Все эти фильмы посвящены современным военным конфликтам, а события нового фильма коснутся судьбы российских добровольцев в специальной военной операции на Украине.
Дата премьеры пока что неизвестна, однако по некоторым данным премьерный показ "Лучших в аду" состоится уже очень скоро.
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