Собчак рассказала, как "чудит дядя Саша" Беглов на должности губернатора Петербурга

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов из-за своих чудачеств стал "губернатором-мемом" и за два года успел поссориться со всеми влиятельными людьми города, отметила журналист Ксения Собчак в своей авторской программе. В числе открытых критиков губернатора выделяется предприниматель Евгений Пригожин, рассказавший, как помогал Беглову на выборах, но позже испытал разочарование в политике. Версия Пригожина кажется правдоподобной, отметил приглашенный эксперт Константин Калачев.

Ксения Собчак напомнила о довыборных провалах Александра Беглова, таких как плохая уборка снега в 2018 году и досадные оговорки вроде "активнутых и противных" жителях Петербурга, ставшие мемами. Несмотря на это, политик набрал большинство голосов на выборах.

"Победе Беглова это все не помешало, как не помешало и дальнейшей меметизации петербургской политики. "Дядя Саша" продолжил чудить в должности", - добавила Собчак.

Помимо провалов в хозяйственном управлении Петербургом, Беглов не сумел и найти общий язык с влиятельными городскими фигурами. Губернатор поссорился с Вячеславом Макаровым, бывшим спикером Заксобрания Петербурга, кланами Ковальчуков и Ротенбергов.

Приглашенный на передачу политолог Константин Калачов отметил, что в этой связи версия предпринимателя Евгения Пригожина кажется более правдоподобной, чем губернаторская. По словам бизнесмена, он помог Беглову выиграть выборы и вкладывался в инфраструктуру Петербурга, но не получил отдачи.

"Есть версия, которую предлагает Пригожин, мне она кажется очень правдоподобной. Он заявляет, что потратил на кампанию Беглова два миллиарда, а потом не получил того, что ожидал — элементарной благодарности", - сказал Калачев.

Эксперт считает, что итог противостояния Беглова и Пригожина станет понятнее по ходу специальной военной операции, однако лично он поставил бы на бизнесмена. Собчак согласилась с прогнозом Калачева.

Ранее Евгений Пригожин рассказал в интервью о разочаровании в Беглове как в губернаторе и чувстве вины за его избрание. Беглов показал себя неэффективным управленцем, нежелающим системно развивать город и поднимать уровень жизни его жителей, считает предприниматель.