Собчак рассказала, как "чудит дядя Саша" Беглов на должности губернатора Петербурга

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов из-за своих чудачеств стал "губернатором-мемом" и за два года успел поссориться со всеми влиятельными людьми города, отметила журналист Ксения Собчак в своей авторской программе. В числе открытых критиков губернатора выделяется предприниматель Евгений Пригожин, рассказавший, как помогал Беглову на выборах, но позже испытал разочарование в политике. Версия Пригожина кажется правдоподобной, отметил приглашенный эксперт Константин Калачев.
Ксения Собчак напомнила о довыборных провалах Александра Беглова, таких как плохая уборка снега в 2018 году и досадные оговорки вроде "активнутых и противных" жителях Петербурга, ставшие мемами. Несмотря на это, политик набрал большинство голосов на выборах.
"Победе Беглова это все не помешало, как не помешало и дальнейшей меметизации петербургской политики. "Дядя Саша" продолжил чудить в должности", - добавила Собчак.
Помимо провалов в хозяйственном управлении Петербургом, Беглов не сумел и найти общий язык с влиятельными городскими фигурами. Губернатор поссорился с Вячеславом Макаровым, бывшим спикером Заксобрания Петербурга, кланами Ковальчуков и Ротенбергов.
Приглашенный на передачу политолог Константин Калачов отметил, что в этой связи версия предпринимателя Евгения Пригожина кажется более правдоподобной, чем губернаторская. По словам бизнесмена, он помог Беглову выиграть выборы и вкладывался в инфраструктуру Петербурга, но не получил отдачи.
"Есть версия, которую предлагает Пригожин, мне она кажется очень правдоподобной. Он заявляет, что потратил на кампанию Беглова два миллиарда, а потом не получил того, что ожидал — элементарной благодарности", - сказал Калачев.
Эксперт считает, что итог противостояния Беглова и Пригожина станет понятнее по ходу специальной военной операции, однако лично он поставил бы на бизнесмена. Собчак согласилась с прогнозом Калачева.
Ранее Евгений Пригожин рассказал в интервью о разочаровании в Беглове как в губернаторе и чувстве вины за его избрание. Беглов показал себя неэффективным управленцем, нежелающим системно развивать город и поднимать уровень жизни его жителей, считает предприниматель.
"Не нашел счастья": Пригожин прокомментировал видео с наказанием сбежавшего на Украину экс-бойца ЧВК "Вагнер"
Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал для журналистов издания "Народные новости" разошедшееся в интернете видео с якобы казненным Евгением Нужиным.
Был в окружении: Евгений Пригожин поделился воспоминаниями об участии Трошева в штурме Дейр Эз-Зора
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин поделился воспоминаниями о рассказах Героя России Андрея Трошева про прорыв блокады города Дейр эз-Зор бойцами ЧВК "Вагнер" в честь пятилетней годовщины операции.
Сотрудники Роспотребнадзора пришли с проверками в школьные столовые Невского района
В Петербурге сотрудники Роспотребнадзора (РПН) посетили школы Невского района с внеплановыми проверками пищеблоков, которые обслуживает городской "Комбинат соцпитания "Волна".
"Рыбу динамитом глушил": Пригожин рассказал о своей поездке в Тюменскую область
В СМИ стала появляться информация, что тюменские осужденные с низким социальным статусом, так называемые "обиженные" или "петухи", стали жаловаться, что их не берут в зону СВО в составе ЧВК "Вагнер".