В Канаде применили инновационный метод для передвижения исторического здания

В провинции Новая Шотландия в Канаде успешно передвинули отель, возведенный более 200 лет назад, весом 220 тонн, применяя необычный метод - специальное мыло. Городские власти решили переместить историческое здание, ранее располагавшееся в центре города, и для этого инженеры компании S Rushton Construction & House Moving Expert воспользовались мыльным веществом, покрыв здание и создав скользкую поверхность.

Применение обширных слоев специального мыла под фундаментом позволило сделать здание скользящим и тем самым легко передвигаемым без повреждений. Этот инновационный метод оказался эффективным и доступным средством для перемещения тяжелых объектов. За несколько дней работы инженеры успешно завершили процесс перемещения отеля на новое место, подчеркивая уникальность и прогрессивность данного подхода, сообщает Газета.Ру.